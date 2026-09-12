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Царьград

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3 запретных дела, которые могут навлечь беду в Куприянов день. Что нельзя делать 13 сентября

3 запретных дела, которые могут навлечь беду в Куприянов день. Что нельзя делать 13 сентября

13 сентября в народном календаре - Куприянов день. На праздник принято собирать клюкву.Православные верующие 13 сентября почитают память священномученика Киприана, епископа Карфагенского.

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