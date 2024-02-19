Как Айвазовский: это упражнение поможет улучшить оперативную память (видео)

Без хорошей оперативной памяти в повседневной жизни приходится сложно. Она остро нужна нам, когда требуется, например, запомнить список продуктов при походе в магазин, код от своей банковской карты или слова собеседника.
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