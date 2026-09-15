Анастасия Макеева задолжала налоговой

За компанией актрисы Анастасии Макеевой числится задолженность по налогам в размере 18 тысяч рублей. Речь идет об ООО «ПЦ "Крылья"», которое зарегистрировано в Москве в ноябре 2024 года и занимается звукозаписью и изданием музыкальных произведений, передает «Звездач».
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