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Анастасия Макеева задолжала налоговой

Анастасия Макеева задолжала налоговой

За компанией актрисы Анастасии Макеевой числится задолженность по налогам в размере 18 тысяч рублей. Речь идет об ООО «ПЦ "Крылья"», которое зарегистрировано в Москве в ноябре 2024 года и занимается звукозаписью и изданием музыкальных произведений, передает «Звездач».

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