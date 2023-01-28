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Задоров забросил 8-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд. У него 5 хитов, 2 блока и 4 минуты штрафа в игре с «Сиэтлом»

Никита Задоров забросил 8-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд. Защитник «Калгари» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2).

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