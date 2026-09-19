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Аргументы и Факты

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Стало известно о прощании и похоронах актрисы из «Следа» Анны Шерлинг

Стало известно о прощании и похоронах актрисы из «Следа» Анны Шерлинг

Прощание и похороны актрисы Анны Шерлинг из сериалов «Папины дочки», «След» и других прошли 18 сентября в Подмосковье.

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