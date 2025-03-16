Курсы доллара и евро на 16 марта

Российская валюта значительно укрепилась к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 16 марта 2025 года, составляет 85,5694 рубля (прежнее значение — 86,6190 рубля), официальный курс евро — 93,6087 рубля (предыдущий показатель — 94,2559 рубля).
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