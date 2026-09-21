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Ростислав Ищенко: Европа хочет усилить свои армии так, чтобы в случае войны с Россией свести дело к ничье

Ростислав Ищенко: Европа хочет усилить свои армии так, чтобы в случае войны с Россией свести дело к ничье

Сам факт выполнения Украиной предварительных условий России, которые позволили бы прекратить огонь, не означает, что будет подписано окончательное соглашений.

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