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19 октября - профилактическое мероприятие ´Побеждаем честно´.

19 октября - профилактическое мероприятие ´Побеждаем честно´.

19 октября в рамках реализации плана профилактических мероприятий по противодействию подкупу участников и организаторов спортивных соревнований, с игроками ФК ´Белшина´ было проведено мероприятие, на котором были донесены положения следующих статей:1.

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