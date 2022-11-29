Девин Букер набрал 44 очка, 8 подборов и 6 перехватов в победном матче с «Сакраменто»

Защитник «Санз» Девин Букер отметился высокой продуктивностью в матче с «Кингз» (122:117). Букер набрал 44 очка, 8 подборов, 4 передачи и 6 перехватов, реализовав за 41 минуту 17 из 28 с игры.
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