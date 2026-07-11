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Патрушев рассказал, как не пустили весь советский флот на иголки

Патрушев рассказал, как не пустили весь советский флот на иголки

Даже частичное сохранение советского флота позволило России сохранить влияние в Балтийском, Черноморском и Арктическом регионе, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев 11 июля в интервью «Комсомольской правде».

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