Патрушев рассказал, как не пустили весь советский флот на иголки

Даже частичное сохранение советского флота позволило России сохранить влияние в Балтийском, Черноморском и Арктическом регионе, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев 11 июля в интервью «Комсомольской правде».
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