Новая схема обмана: мошенники используют имена и фото руководителей

В Министерстве внутренних дел сообщили о распространении новой схемы мошенничества, при которой злоумышленники связываются с гражданами через мессенджер Telegram, представляясь руководителями государственных органов, компаний и организаций, передает inAktau.
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