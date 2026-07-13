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Новая схема обмана: мошенники используют имена и фото руководителей

Новая схема обмана: мошенники используют имена и фото руководителей

В Министерстве внутренних дел сообщили о распространении новой схемы мошенничества, при которой злоумышленники связываются с гражданами через мессенджер Telegram, представляясь руководителями государственных органов, компаний и организаций, передает inAktau.

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