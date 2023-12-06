Аналитика KION: осенью приморцы предпочитали драмы, триллеры и Любовь Аксенову

Аналитики онлайн-кинотеатра KION (18+) экосистемы МТС выяснили, как изменились кинопредпочтения жителей Приморского края осенью по сравнению с летом 2023 года, и рассказали о самых популярных видах контента в онлайн-кинотеатрах.
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