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Психологи объяснили брак «казанского стрелка» комплексом спасателя у невесты

Психологи объяснили брак «казанского стрелка» комплексом спасателя у невесты

Семейный психолог Надежда Резенова заявила, что решение 18-летней журналистки Дианы выйти замуж за «казанского стрелка» Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин», объясняется комплексом «спасателя» и незрелостью психики, свойственной юному возрасту невесты.

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