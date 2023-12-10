Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о стэрдауне, который на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ) провели Пётр Ян и Конор Макгрегор.