Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о стэрдауне, который на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ) провели Пётр Ян и Конор Макгрегор.
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