В частности, на росписях можно узнать бизнесменов-застройщиков Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия «Вилия» Евге...

⛪️ В Луцке на стенах Кафедрального собора святой Троицы ПЦУ на фресках изобразили волынских бизнесменов, — местные СМИ В частности, на росписях можно узнать бизнесменов-застройщиков Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия «Вилия» Евгения Дудку и других.
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