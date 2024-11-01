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В частности, на росписях можно узнать бизнесменов-застройщиков Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия «Вилия» Евге...

В частности, на росписях можно узнать бизнесменов-застройщиков Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия «Вилия» Евге...

⛪️ В Луцке на стенах Кафедрального собора святой Троицы ПЦУ на фресках изобразили волынских бизнесменов, — местные СМИ В частности, на росписях можно узнать бизнесменов-застройщиков Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия «Вилия» Евгения Дудку и других.

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