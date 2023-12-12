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Власти Екатеринбурга пообещали погасить часть налогов "Гортранса"

Власти Екатеринбурга пообещали погасить часть налогов "Гортранса"

За год муниципальное предприятие задолжало налоговой инспекции 290 миллионов рублейВласти Екатеринбурга выделят из городской казны 94 миллиона рублей на погашение налоговой недоимки ЕМУП  "Гортранс", рассказала начальник департамента финансов администрации Анна Турунцева.

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