Главный политический советник Китая выразил благодарность некоммунистам

Главный политический советник Китая Ван Ян 17 декабря принял участие и выступил на конференции в Пекине с целью воздать должное некоммунистическим коллективам и лицам, которые внесли свой вклад в борьбу страны с нищетой, сообщает агентство синьхуа.
Главный политический советник Китая Ван Ян 17 декабря принял участие и выступил на конференции в Пекине с целью воздать должное некоммунистическим коллективам и лицам, которые внесли свой вклад в борьбу страны с нищетой, сообщает агентство синьхуа.
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