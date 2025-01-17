Политика как он...
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Политика как она есть

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Пушков: Трамп относится к России как к важному фактору в мировой системе

Пушков: Трамп относится к России как к важному фактору в мировой системе

Избранный президент США Дональд Трамп не является русофобом и относится к России как к важному фактору в мировой системе.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Сколько президентов будет в США,всё дело не вних,а у конгреса,управляющей партии фашистов. https://rutube.ru/video/7eb96a82250549fb6749878beef63dc7/?t=6&amp;r=plwd
Реальная жизнь коренных племён Америки, и как США их уничтожили
RUTUBE
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10 час.
Владимир Соловьев
ПУШКОВ, АМЕРИКА ГОРИТ, ЗАЧЕМ ТЕБЕ ДИФИРАМБЫ В ЕЁ АДРЕС?!
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Владимир Соловьев
Или расчёт на &quot;будущее&quot;?
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