Избранный президент США Дональд Трамп не является русофобом и относится к России как к важному фактору в мировой системе.
Пушков: Трамп относится к России как к важному фактору в мировой системе
Комментарии
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Aнатолий Райков
Сколько президентов будет в США,всё дело не вних,а у конгреса,управляющей партии фашистов. https://rutube.ru/video/7eb96a82250549fb6749878beef63dc7/?t=6&r=plwd
Реальная жизнь коренных племён Америки, и как США их уничтожили
RUTUBE
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10 час.
Владимир Соловьев
ПУШКОВ, АМЕРИКА ГОРИТ, ЗАЧЕМ ТЕБЕ ДИФИРАМБЫ В ЕЁ АДРЕС?!
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10 час.
Владимир Соловьев
Или расчёт на "будущее"?
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10 час.
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