Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Почему можно закрыть IKEA, но нельзя закрывать табачную фабрику

Почему можно закрыть IKEA, но нельзя закрывать табачную фабрику

Я ранее указывал, что иностранный бизнес пытался сломать экономику России, остановив производство в 2022 году, что это откровенно враждебное действие, и что такой бизнес можно наказывать жестоко, вплоть до прямой национализации.

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