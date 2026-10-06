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«Ростелеком» запустил ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT

«Ростелеком» запустил ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID a-30896F7NfYUJCUneVewAR5t6e «Ростелеком» завершил строительство ТрансЕврАзийской линии связи на основе волоконно-оптической инфраструктуры TEA NEXT — крупнейшего инфраструктурного проекта в телеком-отрасли страны.

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