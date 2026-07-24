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Царьград

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Казахстан и Узбекистан подписали соглашения на 80 млрд тенге

Казахстан и Узбекистан подписали соглашения на 80 млрд тенге

На первом заседании совета глав регионов в Актау Казахстан и Узбекистан подписали соглашения на более чем 80 млрд тенге.

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