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Медицина 2.0

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Избегайте этих 3-х продуктов на завтрак, если хотите похудеть - диетолог Пономарева

Избегайте этих 3-х продуктов на завтрак, если хотите похудеть - диетолог Пономарева

Ультраобработанные продукты содержат «консерванты, эмульгаторы, подсластители и искусственные ароматизаторы» и, как правило, имеют «длительный срок хранения», включая белый хлеб, сухие завтраки и круассаны.

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