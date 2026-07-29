Избегайте этих 3-х продуктов на завтрак, если хотите похудеть - диетолог Пономарева

Ультраобработанные продукты содержат «консерванты, эмульгаторы, подсластители и искусственные ароматизаторы» и, как правило, имеют «длительный срок хранения», включая белый хлеб, сухие завтраки и круассаны.
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