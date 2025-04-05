ERL: Антарктическое циркумполярное течение может ослабеть на 20% к 2050 году

Политика как она есть

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что Антарктическое циркумполярное течение (АЦК) — ключевой регулятор глобального климата — может потерять 20% своей скорости к 2050 году из-за таяния ледников.