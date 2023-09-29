Как из одной комнаты сделать две комнаты: удачные проекты

Не всегда планировка квартир, в которых живут люди, нравится им. Часто бывает так, что хочется сделать более функциональное помещение, которое будет пользоваться успехом в нескольких бытовых направлениях.
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