Эксперт: перенос трамвайного кольца в Барнауле может обойтись в миллиард рублей

По мнению преподавателя АлтГТУ Сергея Павлова, для нового кольца подходит несколько площадок Власти Барнаула хотят сделать площадь на месте трамвайного кольца между улицей Мало-Тобольской и парком "Центральный", чтобы соединить туристические места краевой столицы и проводить там массовые мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии