Эксперт: перенос трамвайного кольца в Барнауле может обойтись в миллиард рублей

По мнению преподавателя АлтГТУ Сергея Павлова, для нового кольца подходит несколько площадок Власти Барнаула хотят сделать площадь на месте трамвайного кольца между улицей Мало-Тобольской и парком "Центральный", чтобы соединить туристические места краевой столицы и проводить там массовые мероприятия.