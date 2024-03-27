Рогов: в биографии нового главы СНБО Украины есть «любопытная деталь»

РИАМО - 27 мар. Новый секретарь украинского СНБО Александр Литвиненко имеет в своей биографии «любопытную деталь», обратил внимание глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
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