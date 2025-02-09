«Безумный Макс» из «Тигра»: как не заиграться с бронированием

Рекомендуемый состав комплекта дополнительного бронирования на автомобиль «Тигр-М». Источник: «Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации», ноябрь 2024 года Брони много не бывает? Артефакты отечественного искусства именования техники не перестают удивлять.
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