Когда видишь цифру АМГ 0,11 нг/мл в сорок три года, первая мысль обычно звучит одинаково: «Это приговор?» Пациентки приходят с тревогой, с уже прочитанными форумами, с ощущением, что время уходит, а ясного ответа нет.