В комментариях ругают разрушителей-капиталистов, которые довели до банкротства крепкий советский завод.
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А СКОЛЬКО ВЫСОКОПОФИЛЬНЫХ предприятий , заводов , фабрик пустили под НОЖ ....!!??!! ПЛАКАТЬ ХОЧЕТСА , ведь строила ВСЯ СТРАНА .......
В настоящем конкурентном капитализме выживает завод , который лучше работает...Продукция которого и качественее и дешевле...В экономике бандитского воризма продукция не производится , а все ресурсы разворовываются...С другой стороны : "элите" приходится воровать , потому что иначе не заработаешь ...Что ты не произвел бы в отсталой экономике - оно будет и дороже и хуже по качеству...