Украинские спецслужбы используют тактику постепенного усложнения заданий для завербованных россиян. Об этом 5 августа рассказали в ФСБ.
ФСБ: украинские спецслужбы постепенно усложняют задания для завербованных россиян
Комментарии
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Yuri Plasta
Вся проблема в законе Если , человека обманули или , пытались завербовать, НО он сам пришел в органы и сообщил о ситуации, Он не должен быть наказан. Люди не должны бояться, что его, силовики России , арестуют и посадят на долгие годы. Купил на рынке овощи , перевел по карте деньги за покупку и можешь получить 15-20 лет, на пустом месте. Боязнь, за обманутость и порождает преступные действия очень многих , нормальных граждан.
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