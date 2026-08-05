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ИА Регнум

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ФСБ: украинские спецслужбы постепенно усложняют задания для завербованных россиян

ФСБ: украинские спецслужбы постепенно усложняют задания для завербованных россиян

Украинские спецслужбы используют тактику постепенного усложнения заданий для завербованных россиян. Об этом 5 августа рассказали в ФСБ.

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Комментарии
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Yuri Plasta
Вся проблема  в законе   Если ,  человека  обманули  или , пытались завербовать, НО  он  сам пришел в  органы и  сообщил о ситуации, Он  не должен быть  наказан. Люди  не  должны бояться, что  его, силовики  России , арестуют  и посадят  на долгие  годы.  Купил на  рынке овощи , перевел по  карте деньги за  покупку  и можешь  получить 15-20 лет, на  пустом  месте.  Боязнь, за обманутость и порождает преступные  действия очень  многих , нормальных граждан.
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