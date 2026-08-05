ФСБ: украинские спецслужбы постепенно усложняют задания для завербованных россиян

Yuri Plasta

Вся проблема в законе Если , человека обманули или , пытались завербовать, НО он сам пришел в органы и сообщил о ситуации, Он не должен быть наказан. Люди не должны бояться, что его, силовики России , арестуют и посадят на долгие годы. Купил на рынке овощи , перевел по карте деньги за покупку и можешь получить 15-20 лет, на пустом месте. Боязнь, за обманутость и порождает преступные действия очень многих , нормальных граждан.