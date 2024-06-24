Славянская докт...
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Славянская доктрина

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После теракта в Крыму люди стали призывать террористов к ответу

После теракта в Крыму люди стали призывать террористов к ответу

ЗА КАЖДЫЙ ОСКОЛОК - ТРЁХТОННЫЙ ФАБ И НИКАКОЙ ЖАЛОСТИ: ПОСЛЕ ТЕРАКТА В КРЫМУ ГОЛОСА РУССКИХ ЗВУЧАТ ПО ВСЕЙ РОССИИ Вчера ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
1. Возродить СМЕРШ. И каждую подобную трагедию рассматривать не в СК, лишь возбуждающем уголовные дела, а в СМЕРШ, в целях выявления и искоренения преступных действий (бездействий) должностных лиц, в т.ч. в руководстве РК и Минобороны. 2. Возродить по подобию с ВОВ работу специальных органов, готовящих коварные и болезненные для врага акции возмездия. КОВАРНЫЕ и БОЛЕЗНЕННЫЕ. 3. Проводить соответствующую разъяснительную работу с приехавшими на пляжный отдых обывателями и населением прифронтовых регионов о том, что в сотне километров идут боевые действия с применением современного оружия дальнего действия и легкомысленное поведение может привести к их гибели. (В Ленинграде на стенах домов были размещены объявления &quot;Граждане, во время обстрела эта сторона улицы наиболее опасна&quot;). Работать надо с населением! И разбираться с теми, кто допускает случаи гибели граждан, если только они сами не отказались от эвакуации в безопасный район или при въезде в Крым на отдых подписали отказ от предложений органа власти РК воздержаться от этой поездки &quot;в целях обеспечения собственной безопасности&quot;.
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