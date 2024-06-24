После теракта в Крыму люди стали призывать террористов к ответу

СК

Степан Капуста

1. Возродить СМЕРШ. И каждую подобную трагедию рассматривать не в СК, лишь возбуждающем уголовные дела, а в СМЕРШ, в целях выявления и искоренения преступных действий (бездействий) должностных лиц, в т.ч. в руководстве РК и Минобороны. 2. Возродить по подобию с ВОВ работу специальных органов, готовящих коварные и болезненные для врага акции возмездия. КОВАРНЫЕ и БОЛЕЗНЕННЫЕ. 3. Проводить соответствующую разъяснительную работу с приехавшими на пляжный отдых обывателями и населением прифронтовых регионов о том, что в сотне километров идут боевые действия с применением современного оружия дальнего действия и легкомысленное поведение может привести к их гибели. (В Ленинграде на стенах домов были размещены объявления "Граждане, во время обстрела эта сторона улицы наиболее опасна"). Работать надо с населением! И разбираться с теми, кто допускает случаи гибели граждан, если только они сами не отказались от эвакуации в безопасный район или при въезде в Крым на отдых подписали отказ от предложений органа власти РК воздержаться от этой поездки "в целях обеспечения собственной безопасности".