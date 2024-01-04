ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Тёща сводит жену с соседом, а я в этой истории лишь "больной друг"

Тёща сводит жену с соседом, а я в этой истории лишь "больной друг"

Мы с женой уже около двух лет живем с тещей. Она переехала к нам после смерти мужа и с тех пор контролирует каждое моё действие.

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Комментарии
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Андрей Корольков
Выгнать, без возможности вновь переступить порог. А жена будет выступать против, послать и её. Думаю месяца вместе не проживут, перегрызутся. И жена вернётся. А нет, то нахрен такая нужна.
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Майя Maja
Кино и домино) Не тёща, а ходячая ХерСогиня дворового производства) Вообщем, не жизнь, а сплошной роман &quot;в повестях&quot;🙀
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