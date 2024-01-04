Мы с женой уже около двух лет живем с тещей. Она переехала к нам после смерти мужа и с тех пор контролирует каждое моё действие.
Тёща сводит жену с соседом, а я в этой истории лишь "больной друг"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Корольков
Выгнать, без возможности вновь переступить порог. А жена будет выступать против, послать и её. Думаю месяца вместе не проживут, перегрызутся. И жена вернётся. А нет, то нахрен такая нужна.
Ответить
7 час.
Майя Maja
Кино и домино) Не тёща, а ходячая ХерСогиня дворового производства) Вообщем, не жизнь, а сплошной роман "в повестях"🙀
Ответить
1 час.
Свежие комментарии