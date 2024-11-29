Одна мечта на двоих: сестрички из ямальского детского дома «Семья» ждут любящих родителей

Семилетняя Вера и восьмилетняя Полина живут в детском доме «Семья», который находится в Ноябрьске. Девочки мечтают, чтобы в их жизни появились любящие взрослые, которые возьмут на себя заботу о них и подарят дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии