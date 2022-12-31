Гол Малкина не помог "Питтсбургу" в матче с "Нью-Джерси"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, забросив свою 12-ю шайбу в сезоне, набрал 1180 очков в НХЛ за карьеру и обошел в историческом списке лучших российских бомбардиров Сергея Федорова, выйдя на чистое второе место за Александром Овечкиным.