«Обман покупателя» – вывод Роскачества после проверки марок сливочного масла: худшие не имеют и грамма сливок – одна пальма Ольга БезродняяРоскачество провело проверку сливочного масла и обнаружило марки, в которых вместо натуральных сливок используется пальмовое масло.