ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 653 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Согласна. Ну, за редким исключением, когда, например, хозяйка немощная старушка.Женщины остались ...
  • Элина Морозова
    Оно и видно как справляешься.Чем отличается ба...
  • Робинзон Робинзонов
    А мине и не надо помогать, сам справлюсь, ежели что.Чем отличается ба...

Взрослый и нагулявшийся мужчина хочет от женщины лишь одного — проживание с бесплатным уходом

Взрослый и нагулявшийся мужчина хочет от женщины лишь одного — проживание с бесплатным уходом

Психолог Александр Романов Вы замечали, как с возрастом меняется мужское мнение об отношениях? Чем моложе, тем сильнее он воротит нос от этого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Действительно, очень метко подмеченное наблюдение: активно гулящие в молодости очень закономерно имеют тенденцию поменять это на сильную жажду в заботе о них, когда их эта &quot;гулящесть&quot; пообтрепалась. Те же, кто не были гулящими изначально, пожив, вовсе не склонны стремиться к сожительству с женщинами - они поняли, что это не столь привлекательное дело,  как это можно было сперва думать, по неопытности и незнанию реалий жизни, по крайней мере в наше время - с его уникальным отличием в этом отношении от прошлых эпох. Эта вторая совершенно отличная от первой категория мужчин сначала очень не спешила «гулять». Просто потому, что ничего особенно привлекательного в этом не видели. Взамен, они фокусировались на собственном развитии, личностном, профессиональном и финансовом. Когда же а каком-то этапе они решают, что они созрели для семейной жизни, то сталкиваются с разными «чудесами», назовём это так, которые дают им понят, что они сильно ошибались в отношении простоты вопроса. Набив шишки, таковые умудряются сделать адекватные выводы — это просто присущая черта их характеров, что с женщинами, по крайней мере в наше время, это всё СОВСЕМ не так просто, как представлялось в сказках, на которых они выросли. И потому приходят к рациональному выводу, что им лучше продолжать жить без компании женщины. Потому, в зрелом мужском возрасте можно наблюдать наличие ДВУХ очень разных типов мужчин. Один - мучаются, страдая от того, что с ними нет женщин. А другие полностью счастливы от того, что с ними их нет. Каждому — своё!
Ответить
10 час.
Элина Морозова
Правильно. Пора слезать с шеи  женщины.
Ответить
9 час.
F I
Все верно .
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх