Взрослый и нагулявшийся мужчина хочет от женщины лишь одного — проживание с бесплатным уходом

В

Воробей

Действительно, очень метко подмеченное наблюдение: активно гулящие в молодости очень закономерно имеют тенденцию поменять это на сильную жажду в заботе о них, когда их эта "гулящесть" пообтрепалась. Те же, кто не были гулящими изначально, пожив, вовсе не склонны стремиться к сожительству с женщинами - они поняли, что это не столь привлекательное дело, как это можно было сперва думать, по неопытности и незнанию реалий жизни, по крайней мере в наше время - с его уникальным отличием в этом отношении от прошлых эпох. Эта вторая совершенно отличная от первой категория мужчин сначала очень не спешила «гулять». Просто потому, что ничего особенно привлекательного в этом не видели. Взамен, они фокусировались на собственном развитии, личностном, профессиональном и финансовом. Когда же а каком-то этапе они решают, что они созрели для семейной жизни, то сталкиваются с разными «чудесами», назовём это так, которые дают им понят, что они сильно ошибались в отношении простоты вопроса. Набив шишки, таковые умудряются сделать адекватные выводы — это просто присущая черта их характеров, что с женщинами, по крайней мере в наше время, это всё СОВСЕМ не так просто, как представлялось в сказках, на которых они выросли. И потому приходят к рациональному выводу, что им лучше продолжать жить без компании женщины. Потому, в зрелом мужском возрасте можно наблюдать наличие ДВУХ очень разных типов мужчин. Один - мучаются, страдая от того, что с ними нет женщин. А другие полностью счастливы от того, что с ними их нет. Каждому — своё!