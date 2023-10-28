Представитель ХАМАС заявил о готовности движения отпустить пленных, данные о которых запросила Россия

Люди, которых ищет Россия, в случае их нахождения в секторе Газа, будут освобождены. Об этом заявил член политического бюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук, который руководит отделом по внешним связям палестинской организации.
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