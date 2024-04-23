Горловое бдение: больные раком шеи и головы идут к врачам слишком поздно

Апрель — это месяц осведомленности об опухолях головы и шеи. Эти виды онкозаболеваний не так на слуху, но патологии данной локализации находятся на шестом месте по распространенности среди всех онкозаболеваний и в пятерке по числу летальных исходов в первый год после обнаружения.