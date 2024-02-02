Вынесен приговор военнослужащему запрещенного в РФ националистического полка «Азов» за убийство мирного населения

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора старшему солдату наводчику-оператору «БТР-4» отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины (запрещенного в Российской Федерации) Ренату Алиеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии