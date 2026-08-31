Гражданство — не индульгенция: как наше государство лишает паспортов тех, кто вредит России

Процесс лишения приобретенного российского гражданства перестал быть единичным событием и превратился в системную, регулярную практику.
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- Вера или провокац...
- Вера или провокац...
- Вера или провокац...
Этих ржавых из засразии и закавказья в России десятки миллионов, свыше 40% готовы с оружием в руках отстаивать свои ржавые "законы", а это кулак и движение к революции со ржавым оттенком, свыше 30% ненавидят власть России и подчинены "законам шариата", это боевики, вся остальная шваль сосёт наш бюджет, но также ненавидит Россию и коренной народ России, я уже про законы РФ молчу, а это из-за слабости некоторых чиновников к баблу, которое они хапают ртом и ж...й, скоро вся эта ржавая орда из засразии и закавказья покажет свою козью морду, и Крокус со всеми ЖЕРТВАМИ покажется цветочками! Англосаксы эту программу давно ведут, народ России прессуют за любое слово против этой ржавой заразы в прямом и переносном смысле статьёй 282 УК РФ, а этих ржавых максимум "хулиганка", а это продажность на всех уровнях от районной администрации до полиции, Судов. Поэтому НИЗКИЙ ПОКЛОН ФСБ, СОБР, РОСГВАРДИИ И ВСЕМ СИЛОВИКАМ ЗА ИХ РАТНЫЙ ТРУД ВО ИМЯ РОССИИ И КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ, но этих ржавых мразей, которых навезли в Россию эмисары англосаксов не успокоются, пока к ним не придут НАШИ СИЛОВИКИ И НЕ СПРОСЯТ С НИХ за все их "подвиги" против коренного народа России и России в целом!
Я что то не помню референдума, разрешающего выдавать гражданство моей страны всякой швали. Лично я против. Кто конкретно предложил и осуществил это? Кто поддержал? Когда они будут расстреляны? Хочу это видеть(((
"Системная, регулярная практика"?!! "Восемь выходцев из Средней Азии и Закавказья" "создавали прямую угрозу национальной безопасности", их не посадили лет на 15, а осчастливили гражданством РФ 152,4 тысячи только за 2025й. А сколько завезли вместе с приплодом, ожидающим гражданства? "Замещающая миграция", "это не случайность, это закономерность".
Больше этих тварей лишать гражданства, и гнать их из страны пожизненно!
Самим то не смешно? Лишили 8, завезли 80000
медленно ,4.5 тысячи выгнали полмиллиона запустили,как так то?