Для кого придумана нерабочая рабочая неделя в ноябре?

Медвежий уголТуризмДля кого придумана нерабочая рабочая неделя в ноябре? автор - Председатель род. комитета Совсем скоро у моей дочери-пятиклассницы начнутся осенние каникулы.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТАТамара АристарховаЭто Чиновники придумали для себя "Каникулы", а "простой" Народ будет работать/ "отдыхать" и чертыхаться!!!Елена ТихомироваОни вызывают у людей ненависть и этим приближают свой конец.ТАТамара АристарховаЕлена, согласна!!!Сергей ФедотовНе, ну чё вы в самом деле. Что ли не понимаете сути момента? Вот мы щас как понеработаем неделю(или не поработаем, как правильно-то?), ну или многие из нас, ну или хотя бы кто-то понеработает и всё, и УРРра! и пандемия будет побеждена. И президент Путин в 8-й раз объявит борьбу с бедностью(давно уже не объявлял, месяца 2 уже). С бедностью ему бороться интересней, чем с каким-то вирусом. От нашей бедности он в бункер не прячется.Валера ЮшковЭто шишкам в кремле надо, вот и сделали.Елена ТихомироваЕсли бы боролись с бедностью, ведь боротся будут с бедными...Елена ТихомироваСмертность больше , чем в Великую Отечественную , вот и вся борьба с бедными...МММОкститесь, не марайте памяти погибших в Великой войне! Съездите на экскурсию на Пискаревское мемориальное кладбище или Малахов курган, мозги включите!!КатеринаА так просто прокатиться по Стране сегодня? Уверенны?Комментировать
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