Медвежий угол

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Для кого придумана нерабочая рабочая неделя в ноябре?

Для кого придумана нерабочая рабочая неделя в ноябре?

автор - Председатель род. комитета Совсем скоро у моей дочери-пятиклассницы начнутся осенние каникулы.

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Тамара Аристархова
Это Чиновники придумали для себя "Каникулы", а "простой" Народ будет работать/ "отдыхать" и чертыхаться!!!
Елена Тихомирова
Они вызывают у людей ненависть и этим приближают свой конец.
Тамара Аристархова
Елена, согласна!!!
Сергей Федотов
Не, ну чё вы в самом деле. Что ли не понимаете сути момента? Вот мы щас как понеработаем неделю(или не поработаем, как правильно-то?), ну или многие из нас, ну или хотя бы кто-то понеработает и всё, и УРРра! и пандемия будет побеждена. И президент Путин в 8-й раз объявит борьбу с бедностью(давно уже не объявлял, месяца 2 уже). С бедностью ему бороться интересней, чем с каким-то вирусом. От нашей бедности он в бункер не прячется.
Валера Юшков
Это шишкам в кремле надо, вот и сделали.
Елена Тихомирова
Если бы боролись с бедностью, ведь боротся будут с бедными...
Елена Тихомирова
Смертность больше , чем в Великую Отечественную , вот и вся борьба с бедными...
ММ
Окститесь, не марайте памяти погибших в Великой войне! Съездите на экскурсию на Пискаревское мемориальное кладбище или Малахов курган, мозги включите!!
Катерина
А так просто прокатиться по Стране сегодня? Уверенны?

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