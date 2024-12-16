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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ефимова о ЧМ: «По эмоциям на личных дистанциях печалька. С другой стороны, я рада – есть улучшение по результатам, нахожусь на правильном пути»

15 декабря завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, где россияне выступили в нейтральном статусе.

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