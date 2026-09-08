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NTSB retrieves black boxes as Amazon plane crash probe begins

Investigators have recovered the flight data and cockpit voice recorders from an Amazon Prime plane that crash-landed in Miami over the weekend, .

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