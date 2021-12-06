Глава военного ведомства России назвал беспрецедентным доверие между Россией и Индией

«О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень», - сказал Шойгу.
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