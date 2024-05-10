Более 130 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая

Музей Победы и его филиалы 9 мая посетили более 130 тыс. человек, сообщает пресс-служба музея. В главном здании Музея Победы прошла праздничная программа, в рамках которой прошло возложение цветов у Вечного огня, театральный фестиваль спектаклей школьных музеев, концерт и показ фильмов.