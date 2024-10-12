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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винс Картер в новом сезоне будет работать экспертом в студии TNT

Знаменитый в недавнем прошлом игрок НБА в новом сезоне будет работать экспертом в студии TNT. Картер присоединится к другим ведущим Шакилу О’Нилу, Кэндис Паркер и Адаму Лефко.

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