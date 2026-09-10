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Эксперт по ИИ Лещенко: после решения «задачи тысячелетия» учёба не отменяется

Эксперт по ИИ Лещенко: после решения «задачи тысячелетия» учёба не отменяется

Эксперт в области искусственного интеллекта и управления знаниями Владимир Лещенко заявил, что школьникам и студентам всё равно придётся учить математику даже после того, как ИИ от OpenAI решил одну из «задач тысячелетия».

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