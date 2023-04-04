США разоблачили сами себя на "Саммите за демократию"

REUTERS/Jonathan Ernst 28–30 марта США второй раз в истории провели "Саммит за демократию". Этот форум, который проводится в онлайн-режиме, был учрежден в 2021 году с официальной целью "объединения демократий" в борьбе с авторитаризмом и коррупцией.
REUTERS/Jonathan Ernst 28–30 марта США второй раз в истории провели "Саммит за демократию". Этот форум, который проводится в онлайн-режиме, был учрежден в 2021 году с официальной целью "объединения демократий" в борьбе с авторитаризмом и коррупцией.
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