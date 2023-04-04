РЕН ТВ

195 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Должны сидеть в тюрьме все едва причастные, а трепову - расстрелять!Стал известен ста...
  • Зоя Жук
    Суд наш честный и беспристрастный! Судьи только взяточники продажные.Обыски прошли у в...
  • Lyudmila
    Много их уже сменилось, таких спецов и "специсток" америкосовских как эта очередная корова, которой и сказать то было...Гордое молчание: ...

США разоблачили сами себя на "Саммите за демократию"

США разоблачили сами себя на "Саммите за демократию"

REUTERS/Jonathan Ernst 28–30 марта США второй раз в истории провели "Саммит за демократию". Этот форум, который проводится в онлайн-режиме, был учрежден в 2021 году с официальной целью "объединения демократий" в борьбе с авторитаризмом и коррупцией.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх