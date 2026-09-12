Жизнь на четырёх колёсах у стен Кремля: эксперимент, который переворачивает представление о квартире

Когда ежемесячная плата за съёмное жильё начинает напоминать выплату по ипотеке за чужую квартиру, поневоле задумываешься: а есть ли вообще альтернатива? Москва давно превратилась в город, где стоимость аренды диктует правила жизни, и порой кажется, что единственный способ вырваться из этого круга — придумать нечто совершенно безумное.
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