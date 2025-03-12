ВСУ превратили Орехово в мертвую зону, но «мины Байдена» армия России обойдет легко Константин Ольшанский Фото: Александр Полегенько/ТАСС Украинские боевики установили более 1 миллиона противопехотных мин на 20-километровом участке линии фронта, к северу от деревень Работино и Вербовое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии